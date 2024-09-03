Общество 03.09.2024 в 10:31

В Бурятию прилетел самый большой в мире самолет

Его грузоподъемность более 120 тонн
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию прилетел самый большой в мире самолет

Сегодня, 3 сентября, в аэропорту Улан-Удэ «Байкал» обслуживается одно из самых больших воздушных суден в мире. АН-124 «Руслан» достигает в длину почти 70 метров.

Новостью поделился в своем телеграм-канале Дмитрий Гармаев.

- Улан-Удэ – удобная точка для технических посадок и таможенных процедур на пути из Китая в Россию. Самолет принадлежит авиакомпании «Волга Днепр». Размах крыльев летающего гиганта составляет 73,3 метра, высота – 21,08 м, а площадь крыльев 628 кв метров, - рассказал директор аэропорта «Байкал».

Фото: loon.site

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