В школе Бурятии открылся прокурорский класс

Вчера, 2 сентября, в школах Бурятии появилось несколько прокурорских классов. Их открытие прошло при содействии минобразования республики.

Один из таких классов появился на базе Заиграевской средней школы, сообщили в районной газете «Вперед».

- Класс был открыт с учетом мнения администрации школы и родителей ребят. Цель создания прокурорского класса – правовое просвещение школьников, профориентация на обучение «юриспруденция». Обучение в нем будет содействовать зачислению в кадровый резерв и окажет содействие в трудоустройстве в органы прокуратуры республики, - прокомментировали в Управлении образования Заиграевского района.

Фото: Номер один