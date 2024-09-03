Общество 03.09.2024 в 11:40

В школе Бурятии открылся прокурорский класс

Его «запуск» согласовали с родителями учеников
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Текст: Елена Кокорина
В школе Бурятии открылся прокурорский класс

Вчера, 2 сентября, в школах Бурятии появилось несколько прокурорских классов. Их открытие прошло при содействии минобразования республики.

Один из таких классов появился на базе Заиграевской средней школы, сообщили в районной газете «Вперед».

- Класс был открыт с учетом мнения администрации школы и родителей ребят. Цель создания прокурорского класса – правовое просвещение школьников, профориентация на обучение «юриспруденция». Обучение в нем будет содействовать зачислению в кадровый резерв и окажет содействие в трудоустройстве в органы прокуратуры республики, - прокомментировали в Управлении образования Заиграевского района.

Фото: Номер один

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