Жителей Улан-Удэ попросили потерпеть еще год

Ремонт коммунальной инфраструктуры, предваряющий масштабную застройку центра Улан-Удэ, рассчитан на два года. Поэтому в следующем году центральные улицы снова раскопают. Об этом сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.- Строительство предусматривается в течение двух лет. В этом году начали, в 2025 году еще предстоит потерпеть. После этого у нас появится инженерная инфраструктура, необходимая для реализации такого масштабнейшего проекта, - рассказал чиновник.Напомним, этим летом в центре Улан-Удэ из-за ремонта коммунальной инфраструктуры полностью или частично ограничили движение по ряду улиц, что создало неудобства как водителям, так и пешеходам.Фото: «Номер один»