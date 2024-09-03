Из-за спора родителей девочка в Бурятии рисковала не пойти в школу

В Бурятии малолетняя девочка не могла пойти в школу из-за длительного спора родителей о месте жительства дочери. Затруднение заключалось в том, что документы на ребенка находились у матери в другом регионе, а сам ребёнок проживает с отцом (участником СВО) в Иволгинском районе.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной, отсутствие документов не позволяло зачислить ребенка в первый класс школы и получать необходимое образование. Самостоятельно договориться между собой родителям, увы, не удавалось.

- В результате работы нашего детского правозащитного института с родителями и школой девочка все же смогла пойти на торжественную линейку в школу. Впереди у взрослых судебные разбирательства о месте жительства детей. Взрослым нужно научиться договариваться между собой в интересах своих детей, потому что малыши не должны страдать от споров родителей, - прокомментировала Наталья Ганькина.

Фото: loon.site