Общество 03.09.2024 в 13:23

Родственникам погибшего героя из Бурятии вручили Орден Мужества

Александр Абгалдаев погиб на СВО
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Родственникам погибшего героя из Бурятии вручили Орден Мужества

В Улан-Удэ родным погибшего на СВО Александра Абгалдаева вручили Орден Мужества. Памятная церемония вручения прошла сегодня, 3 сентября, в Администрации Октябрьского района.

Александр родился 22 декабря 1973 года в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

- Принимал участие в специальной военной операции. При выполнении поставленных задач, проявлял целеустремленность, инициативу и настойчивость. В сложной военной обстановке ориентировался уверенно, быстро принимал правильное решения. Орден вручен за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, - рассказали в Администрации Октябрьского района города.

На церемонии вручения ордена присутствовали родные военнослужащего: мама, супруга, сын, дочь и брат.

Фото: Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ

Теги
орден Мужества СВО

Все новости

В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие
03.09.2024 в 14:09
В Бурятии убийцу месячной девочки взяли под стражу
03.09.2024 в 13:40
В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи
03.09.2024 в 13:27
Родственникам погибшего героя из Бурятии вручили Орден Мужества
03.09.2024 в 13:23
Из-за спора родителей девочка в Бурятии рисковала не пойти в школу
03.09.2024 в 12:41
В Бурятии к прорыву дамбы привели «несвоевременные манипуляции со шлюзом»
03.09.2024 в 12:34
В Красноярске поставили статую Будды молодого скульптора из Бурятии
03.09.2024 в 12:19
Жителей Улан-Удэ попросили потерпеть еще год
03.09.2024 в 12:07
Глава Бурятии прибыл в Монголию вместе с Путиным
03.09.2024 в 11:45
В школе Бурятии открылся прокурорский класс
03.09.2024 в 11:40
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие
Оформить их можно будет на Госуслугах
03.09.2024 в 14:09
В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи
Их сбор в республике разрешен с 4 сентября
03.09.2024 в 13:27
Из-за спора родителей девочка в Бурятии рисковала не пойти в школу
В дело вмешалась Уполномоченная по правам ребенка
03.09.2024 в 12:41
Жителей Улан-Удэ попросили потерпеть еще год
Следующим летом центр города снова раскопают
03.09.2024 в 12:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru