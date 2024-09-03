Родственникам погибшего героя из Бурятии вручили Орден Мужества

В Улан-Удэ родным погибшего на СВО Александра Абгалдаева вручили Орден Мужества. Памятная церемония вручения прошла сегодня, 3 сентября, в Администрации Октябрьского района.

Александр родился 22 декабря 1973 года в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

- Принимал участие в специальной военной операции. При выполнении поставленных задач, проявлял целеустремленность, инициативу и настойчивость. В сложной военной обстановке ориентировался уверенно, быстро принимал правильное решения. Орден вручен за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, - рассказали в Администрации Октябрьского района города.

На церемонии вручения ордена присутствовали родные военнослужащего: мама, супруга, сын, дочь и брат.

Фото: Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ