Общество 03.09.2024 в 13:27
В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи
Их сбор в республике разрешен с 4 сентября
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заготовка кедрового ореха стартует с 4 сентября. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, лесники определили места их сбора, где жители республики свободно могут находиться в период действия особого противопожарного режима. С полным перечнем мест можно ознакомиться на официальном сайте агентства или в ближайшем лесничестве.
- В результате обхода кедровников и фенологических наблюдений сотрудники лесничеств установили, что шишка в наиболее доступных и освоенных местах для сбора уже созрела. В удаленных кедровниках созревание происходит гораздо дольше. Урожай в этом году ниже среднего, скорее всего это связано с прошлогодними климатическими условиями, так как шишка созревает в течение двух лет, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
В РАЛХе напомнили, что основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих деревьев и срезание ветвей, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.
Фото: «Номер один»
- В результате обхода кедровников и фенологических наблюдений сотрудники лесничеств установили, что шишка в наиболее доступных и освоенных местах для сбора уже созрела. В удаленных кедровниках созревание происходит гораздо дольше. Урожай в этом году ниже среднего, скорее всего это связано с прошлогодними климатическими условиями, так как шишка созревает в течение двух лет, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
В РАЛХе напомнили, что основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих деревьев и срезание ветвей, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.
Фото: «Номер один»
Тегикедровые орехи