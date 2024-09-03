В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи

В Бурятии заготовка кедрового ореха стартует с 4 сентября. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, лесники определили места их сбора, где жители республики свободно могут находиться в период действия особого противопожарного режима. С полным перечнем мест можно ознакомиться на официальном сайте агентства или в ближайшем лесничестве.- В результате обхода кедровников и фенологических наблюдений сотрудники лесничеств установили, что шишка в наиболее доступных и освоенных местах для сбора уже созрела. В удаленных кедровниках созревание происходит гораздо дольше. Урожай в этом году ниже среднего, скорее всего это связано с прошлогодними климатическими условиями, так как шишка созревает в течение двух лет, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.В РАЛХе напомнили, что основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих деревьев и срезание ветвей, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.Фото: «Номер один»