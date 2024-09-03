Общество 03.09.2024 в 14:09

В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие

Оформить их можно будет на Госуслугах
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие

Электронные студенческие и зачётки скоро станут доступны студентам Бурятии. Новый тренд уже набирает обороты по всей России.

Как рассказали в Бурятском государственном университете имени Д. Банзарова, учащиеся 76 вузов страны уже сейчас могут воспользоваться новым сервисом. А более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца 2024 года.

-  Документы можно будет загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Электронный студенческий можно использовать для покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Также он будет удобен при проходе на территорию колледжа или университета и поможет при отслеживании успеваемости.

Фото: loon.site

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