Врачи Бурятии встанут на борьбу с алкоголиками

По данным Минздрава России смертность от причин связанных с алкоголем сокращает продолжительность жизни в Бурятии на 4,7 года. По России среднее значение составляет 2,4 года.

В минздраве республики рассказали, что в рамках месячника трезвости врачи наркологического диспансера и других медорганизаций проведут различные мероприятия, на которых расскажут о вреде алкоголя и том, как бросить эту пагубную привычку.

- Сокращение уровня употребления алкоголя ведет к снижению заболеваемости, к снижению числа смертей и существенно повышает качество жизни людей, - отмечает внештатный психолог Минздрава Бурятии Лариса Сансанова.

Фото: loon.site