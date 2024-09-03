Житель Бурятии за два дня совершил несколько преступлений

Всего за пару дней житель Бурятии «заработал» себе несколько статей Уголовного Кодекса РФ. Порезав одного своего собутыльника, другого он ограбил и потратил деньги с чужой карты.

- В августе 2023 года в ходе распития спиртных напитков между осужденным и малознакомым ему мужчиной во дворе дома произошёл словесный конфликт. Решив наказать противника, он сходил домой и, вооружившись кухонным ножом, нанес ему один удар в живот, а другой в левую ладонь, причинив резаную рану левой кисти. Осужденный скрылся с места преступления. Потерпевшему прохожие вызвали скорую помощь, которая своевременно госпитализировала потерпевшего, - рассказали в Верховном суде республики.

На следующий день осужденный увидел спящего на крыльце аптеки мужчину и украл у него «IPhone» стоимостью 60 тысяч рублей. Обнаружив в чехле телефона банковскую карту на имя потерпевшего, он пошел в магазин и рассчитался ею за продукты питания и спиртное, потратив тем самым более 2 тысяч рублей.

Суд, назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С приговором осужденный не согласился и подал апелляцию в Верховный суд республики.

- Суд апелляционной инстанции признал приговор суда законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному, - добавили в Верховном суде.

Фото: loon.site