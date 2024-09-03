В Бурятии провели уроки по антитеррору

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Росгвардии Бурятии проводят уроки мужества для местных школьников. Эта скорбная дата отмечается в России ежегодно 3 сентября, в годовщину теракта в Беслане.

- В школе № 47 в Улан-Удэ росгвардейцы провели занятие для подшефного кадетского класса. Сотрудники вневедомственной охраны рассказали о террористическом акте, произошедшем 1 сентября 2004 года в Беслане, где в заложниках оказались более тысячи человек. 333 из них тогда человека погибли. Школьникам продемонстрировали документальный фильм о тех событиях, с рассказами заложников и сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в их освобождении. Память погибших почтили минутой молчания, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

В конце занятия росгвардейцы напомнили семиклассникам правила поведения в экстренных ситуациях и провели краткий инструктаж о действиях в случае захвата заложников. Подобные уроки мужества сотрудники вневедомственной охраны проводят в общеобразовательных школах республики и Улан-Удэ.

Фото: Росгвардия Бурятии