Общество 03.09.2024 в 16:36

В Бурятии провели уроки по антитеррору

Школьникам рассказали о трагедии в Беслане
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии провели уроки по антитеррору

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Росгвардии Бурятии проводят уроки мужества для местных школьников. Эта скорбная дата отмечается в России ежегодно 3 сентября, в годовщину теракта в Беслане.

- В школе № 47 в Улан-Удэ росгвардейцы провели занятие для подшефного кадетского класса. Сотрудники вневедомственной охраны рассказали о террористическом акте, произошедшем 1 сентября 2004 года в Беслане, где в заложниках оказались более тысячи человек. 333 из них тогда человека погибли. Школьникам продемонстрировали документальный фильм о тех событиях, с рассказами заложников и сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в их освобождении. Память погибших почтили минутой молчания, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

В конце занятия росгвардейцы напомнили семиклассникам правила поведения в экстренных ситуациях и провели краткий инструктаж о действиях в случае захвата заложников. Подобные уроки мужества сотрудники вневедомственной охраны проводят в общеобразовательных школах республики и Улан-Удэ.

Фото: Росгвардия Бурятии

 


Теги
школьники антитеррор

Все новости

В Бурятии провели уроки по антитеррору
03.09.2024 в 16:36
Президент Монголии принял приглашение Владимира Путина
03.09.2024 в 16:25
Пропавший со связи вертолет совершил жесткую посадку
03.09.2024 в 16:06
В Улан-Удэ задержан парень, ударивший ребенка
03.09.2024 в 15:51
В Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8
03.09.2024 в 15:38
Житель Бурятии за два дня совершил несколько преступлений
03.09.2024 в 15:36
Врачи Бурятии встанут на борьбу с алкоголиками
03.09.2024 в 14:59
В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие
03.09.2024 в 14:09
В Бурятии убийцу месячной девочки взяли под стражу
03.09.2024 в 13:40
В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи
03.09.2024 в 13:27
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Житель Бурятии за два дня совершил несколько преступлений
Но заработал один срок колонии общего режима
03.09.2024 в 15:36
Врачи Бурятии встанут на борьбу с алкоголиками
В республике стартовал месячник трезвости
03.09.2024 в 14:59
В Бурятии появятся электронные зачетки и студенческие
Оформить их можно будет на Госуслугах
03.09.2024 в 14:09
В Бурятии этот год стал неурожайным на кедровые орехи
Их сбор в республике разрешен с 4 сентября
03.09.2024 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru