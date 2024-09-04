Рога пообломали

Регулярно в Сети появляются кадры с изуродованными скульптурами. Зачем? Почему? Может, это некое высказывание? Или просто охотничий инстинкт?

Новой жертвой вандалов стала фигура козлика в летней зоне отдыха на площади Советов. У животного оторвали оба рога, а у других фигур вырвали глаза. Это не первый случай: раньше «любители» животных таким же образом нападали на фигуру быка и медведей в сквере «Зодчий».

В чем же дело? Давайте поразмышляем. Когда люди говорят о человеке, совершившем нечто плохое, обычно говорят: «Какой-то козел!». Может быть, в фигурке на площади местные жители увидели козла отпущения и наказали его за грехи других людей?

Но при чем здесь тогда другие звери – бык, медведи? Может быть, дело в инстинкте охотника? Подумайте сами: веками наши предки по лесам охотились на животных. И это желание до сих пор живет в наших генах. Но мы сидим в бетонных коробках, катаемся на трамваях, и поохотиться возможности у большинства горожан нет. Видимо, у некоторых инстинкты перекрывают здравый смысл, и тогда несостоявшиеся охотники нападают на «дичь», которая не может убежать.

А может быть, вандалы - это просто глупые и озлобленные люди.