В Улан-Удэ почтили память жертв трагедии в Беслане

В день 20-летней годовщины трагедии в Беслане жители Улан-Удэ собрались, чтобы почтить память жертв одного из самых страшных терактов в истории России. В этот вечер были зажжены свечи и возложены цветы у памятника «Чёрный тюльпан».

- 1 сентября 2004 года, группа чеченских террористов захватила здание школы №1 в Беслане. В результате этого ужасного акта были взяты в заложники около 1000 человек, включая школьников, их родителей и учителей. В течение трех долгих и страшных дней заложники находились в нечеловеческих условиях, лишенные даже минимальных человеческих потребностей, - рассказали в минспорта республики.

Теракт унёс жизни 334 заложников, среди которых было 186 детей. Ответственность за этот варварский акт взял на себя Шамиль Басаев.

Фото: минспорт РБ