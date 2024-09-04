Общество 04.09.2024 в 10:02

Ветхий 42-летний трубопровод в Улан-Удэ заменят на новый

Работы идут на Левом берегу
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Ветхий 42-летний трубопровод в Улан-Удэ заменят на новый

В Улан-Удэ на Левом берегу сотрудники МУП «Водоканал» реконструируют ветхий трубопровод. Свыше километра трубопровода 1982 года на водозаборе АРЗ1 полностью заменят на современный полиэтиленовый.

– Это обеспечит бесперебойную работу водоподъёма всего района Левого берега. На данном участке ежедневно задействовано три единицы спецтехники и бригада специалистов. Работы будут завершены в этом строительном сезоне, – сказал заместитель главного инженера по водоснабжению Игорь Воробьев.

Фото: МУП «Водоканал»

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