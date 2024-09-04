Общество 04.09.2024 в 10:25

У водителей трамвая в Улан-Удэ появится новая единая форма

Кондукторам сшили жилетки в национальном стиле
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Текст: Елена Кокорина
У водителей трамвая в Улан-Удэ появится новая единая форма

В Улан-Удэ у водителей трамвая появилась единая форма. Она разработана как в летнем варианте, так и в зимнем. Свыше 130 водителей трамвая уже получили ее.

Не обошли вниманием и кондукторов. Для них сшили парадные жилетки в национальной стилистике зеленого цвета. Надевать ее будут по значимым датам и праздникам.

– Профессия – водитель трамвая значимая для нашего города. Рост популярности трамвая у горожан налицо, – считает заместитель директора Иван Агафонов.

По поручению первого заместителя мэра Сергея Гашева был разработан единый логотип сферы городского транспорта. Теперь его можно увидеть на форме водителей трамвая.

Фото: Елена Кокорина

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