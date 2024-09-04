Общество 04.09.2024 в 10:41

В Бурятии прощаются с бойцом, погибшим более двух лет назад

За отвагу и самоотверженность Руслан Котов награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с бойцом, погибшим более двух лет назад
Сегодня в селе Тресково Кабанского района прощаются с военнослужащим Русланом Котовым. Он погиб в ходе спецоперации еще в июле 2022 года.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Руслан Котов родился 22 октября 1995 года в поселке Селенгинск. В 2005 году вместе с семьей переехал жить в Тресково и стал учиться в Брянской средней школе.

После школы Руслан поступил в Политехнический техникум Селенгинска, окончив который получил специальность «техник-электрик».

В ноябре 2013 года Руслан был призван в армию, служил в Чите в танковых войсках. После демобилизации вернулся в родной поселок, женился, работал на Селенгинском ЦКК. По отзывам тех, кто с ним трудился, к работе он относился добросовестно, в общении с коллегами был всегда уважителен, добр, отзывчив. В трудовом коллективе пользовался заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо.

В апреле 2022 года Руслан принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт. Служил в 5-й гвардейской танковой бригаде.

«Руслан всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку», - рассказали в чате.

Руслан Котов погиб 7 июля 2022 при выполнении задач в районе населенного пункта Пасека Изюмского района Харьковской области. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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спецоперация

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