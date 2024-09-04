В Бурятии ввели новую льготу для участников СВО

В Бурятии с июля этого года участники СВО и их семьи могут получить 50-процентную скидку на ветеринарные услуги. Такое решение приняла Государственная ветеринарная служба РБ.«Для получения скидки необходимо предоставить удостоверение «Члена семьи участника СВО». Также скидкой могут воспользоваться ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, а также инвалиды 1 и 2 групп при условии наличия соответствующего удостоверения установленного образца», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»