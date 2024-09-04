Общество 04.09.2024 в 11:04

В Бурятии пенсии выплатят досрочно

Об этом сообщили в Социальном фонде
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсии выплатят досрочно
Жители Бурятии, которые получают пенсии через банки 14 и 21 сентября, получат их на один день раньше. Это связано с тем, что даты выплат через кредитные учреждения (14 и 21 сентября) выпадают на выходные, сообщили в Отделении Социального фонда по РБ.

«Пенсионеры с датой доставки пенсии 6-го числа получат её по графику 6 сентября. Пенсии за 14 и 21 сентября, выпадающие на субботу, на счета граждан поступят 13 и 20 сентября соответственно», - рассказали в учреждении.

Для получателей пенсий через «Почту России» сентябрьский график доставки остается без изменений. Им произведут выплаты с 3 сентября по 21 сентября в зависимости от адреса проживания.

Фото: «Номер один»
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с 4 по 10 сентября

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