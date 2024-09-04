Охотников в Бурятии обяжут сдавать экзамены

В Бурятии для получения охотничьего билета потребуется сдать экзамен и пройти проверку знаний, входящих в охотминимум. Сдача охотминимума возвращается с 1 сентября 2025 года.

О внесении изменений в Федеральный «Закон об охоте» рассказали в местном «Бурприроднадзоре».

- Сейчас претенденты на получение охотничьего билета под роспись ознакамливаются с требованиями охотничьего минимума, в том числе Правил охоты. Со следующего года заработает механизм проверки этих знаний. В Законе закрепляется понятие охотминимума - совокупности знаний и навыков, необходимых для осуществления охоты. Предполагается, что сдача экзамена снизит количество несчастных случаев на охоте, а также будет сокращен ущерб, наносимый охотничьим ресурсам и среде их обитания, - рассказали в надзорном ведомстве.

Охотминимум будет включать в себя:

- знание требований безопасности при осуществлении охоты;

- знание разрешенных способов охоты, ограничений охоты, а также иных параметров, установленных правилами охоты;

- знание основ биологии диких животных, а также практические навыки безопасного обращения с орудиями охоты;

- навыки ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

Получать знания и навыки можно самостоятельно, но получение практических навыков требуется подтвердить.

- Имея подтверждение навыков, соискатель обращается в Бурприроднадзор, где бесплатно проходит тестирование на теоретические знания. Содержание тестов, используемых при проверке знаний, входящих в охотминимум, будет включать в себя от 100 до 200 вопросов, - добавили в Бурприроднадзоре.

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