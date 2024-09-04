Пьяного наркомана в Бурятии загребли с полкило конопли

В Закаменском районе Бурятии росгвардейцы задержали молодого мужчину, который сам рассказал, что у него есть с собой наркотики. Задержанный был под алкогольным и наркотическим опьянением.

- Задержание мужчины с явными признаками опьянения проходило на одной из улиц Закаменска. В ходе осмотра он сообщил, что в рюкзаке у него имеются запрещенные наркотические вещества. Задержанного доставили в отдел полиции, где у него изъяли пакет с травянистой массой и две бутылки растворителя. По результатам освидетельствования было установлено, что мужчина находится в наркотическом и алкогольном опьянении, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков оказался 30-летний местный житель. Он пояснил, что собрал наркосодержащие растения в 7 км от города для личного употребления.

- Согласно экспертизе изъятое вещество является каннабисом, массой в полкилограмма. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии