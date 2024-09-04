Реформа по зубам

Кто не боится стоматологов? Ведь это самый пугающий врач из всех, которые есть. Однако когда требуется его помощь, страшнее не попасть к нему как можно скорее, что не всегда удается. В России появился уникальный опыт реформы стоматологической помощи, и сегодня минздрав республики запланировал этот опыт перенять. Стоматология станет самостоятельным звеном со своей системой клиник и единым центром управления. К чему эта реформа приведет, что в итоге министерство планирует организовать и что будет с медперсоналом, об этом нам рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.- Перемены никогда не наступают беспочвенно. К тому, что в Бурятии должна измениться государственная стоматология, нас подтолкнуло большое количество жалоб, поступающих от пациентов. Размышляя о том, как должна выглядеть итоговая трансформация стоматологической службы, мы решили опираться на опыт наших коллег из других российских регионов. Лучшие результаты на сегодняшний день продемонстрировали Тула и Адыгея. Они, пройдя по пути реорганизации своих стоматологических служб, доказали эффективность такого решения.- Мы внимательно изучали их опыт и проследили главную закономерность - все упирается в централизацию. Давайте разберемся в этом вопросе, опираясь на Адыгею. Централизация стоматологической службы на территории их региона позволила: ускорить ответы на запросы пациентов, сформировать единый график работы медицинского персонала, сделать запись на прием к стоматологам доступнее, сократить очереди, а также улучшить оказание неотложной стоматологической помощи в праздничные, выходные дни и ночное время. За счет той же централизации, коллеги из Адыгеи произвели сокращение расходов на стоматологические материалы и медикаменты. Этот опыт признан одним из лучших в России. Ожидаем подобных результатов и в Улан-Удэ. Мы выбрали правильный вектор и будем стремиться к централизации всеми силами. Однако задача все равно стоит непростая: ведь объединить стоматологические поликлиники г. Улан-Удэ - только половина дела, нам предстоит трансформировать оказание стоматологической помощи в целом для наших граждан.- Единство управления - еще один важный шаг, который нам предстоит принять ради результативности и трансформации стоматологической службы. Сейчас в нашем городе действуют четыре автономных учреждения, и, следовательно, их возглавляют четыре главных врача. Кто-то справляется лучше, кому-то следовало бы приложить больше усилий. Прощаться всегда тяжело, но, как бы ни было нам сложно и тяжело, на должности главного врача останется только один.- Нет. Главная задача, которую мы перед собой ставим, это сохранение всех медицинских кадров. В связи с этим мы повысим заработную плату нашим коллегам, но для этого придется сократить иные расходы. Например, численность административно-управленческого персонала. По учреждениям станет меньше заместителей, экономистов и так далее. Но мы каждому предложим работу в системе здравоохранения. Главное, что в конечном итоге мы хотим добиться того, чтобы у нас была сформирована стабильная, профессиональная команда управления.- Ранее в ночное время, праздничные и выходные дни стоматологии дежурили по два месяца. Пациенты ездили в разные стоматологические поликлиники в зависимости от графика. Сейчас за счет формирования единого графика работы будет организован филиал для оказания круглосуточной помощи, в котором будут дежурить врачи-стоматологи. Также у нас в круглосуточном формате работала и будет работать челюстно-лицевая хирургия для приема пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями, выраженными болями, переломами челюстно-лицевой области.- Именно в оказании стоматологической помощи мы хотим убрать систему прикрепления пациентов. В нашем городе функционируют четыре стоматологические поликлиники. Одним из главных нюансов их работы является то, что у них нет единого расписания приемов врачей. И «окон» для записи в одной стоматологии не так много. Например, человек прикреплен к стоматологии № 1, но там нет свободных «окон», а во второй есть. Но он не может туда записаться, потому что прикреплен к первой. С объединением четырех поликлиник данная проблема перестанет быть такой острой. Можно будет выбрать любой филиал, в котором есть ближайшая свободная запись. Поэтому мы отменим обязательное прикрепление в поликлиниках и организуем единое расписание на все четыре учреждения, чтобы пациентам было удобнее и проще попасть к стоматологу.- В Бурятии стоматологические поликлиники являются одними из лидеров по внедрению системы управления качеством медицинской помощи. Мы одни из первых получили сертификаты, доказывающие это. К тому же, если вы обратите внимание, наших стоматологов можно встретить в других городах. Очень многие продолжают карьеру в Москве, Санкт-Петербурге.- Стоматологические услуги гражданам в рамках территориальной программы ОМС останутся бесплатными. Перечень платных услуг, который всегда был, также остается прежним, его пополнение не планируется. Он будет единый для всех. Это позволит нам сделать оказание медицинской помощи прозрачнее.- Визуально ничего не изменится. Действующие ранее четыре поликлиники все останутся функционировать на своих местах. Из основного первым делом изменятся лишь две вещи: сформируется единое название - Республиканская стоматологическая поликлиника и будет организован единый информационный колл-центр.- Согласно постановлению правительства Республики Бурятия, реорганизация Республиканской стоматологической поликлиники путем присоединения к ней трех учреждений начнется с 1 ноября. Мы намерены сохранить и приумножить накопленный опыт наших стоматологов. Проведены встречи с коллективами стоматологических поликлиник. Рада, что мы достигли понимания. И сделаем все для сохранения рабочего коллектива. Я очень рассчитываю, что коллеги из здравоохранения так же поддержат эту реформу. Ведь все это позволит нам стать более конкурентоспособными, в отличие от частной медицины. В долгосрочной перспективе эти необходимые изменения сделают систему здравоохранения Бурятии более эффективной.Фото: Минздрав Бурятии