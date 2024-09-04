Пора вакцинироваться против гриппа

Грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире. Почему так важна вакцинация против гриппа, рассказала врач-эпидемиолог, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике МЗ РБ Дарима Андреева.- Вирус гриппа – самый опасный из всех инфекционных агентов, поражающих дыхательные пути. Вирус гриппа обладает свойством постоянно меняться, в мире возникают все новые варианты вируса, к которым человек не имеет иммунитета. После заболевания возможно развитие осложнений, одним из которых является пневмония, при гриппе она нередко сопровождается респираторным дистресс-синдромом с летальностью 40% при самом хорошем лечении. Наиболее часто осложнения возникают у младенцев, пожилых людей и беременных женщин.- Передача инфекции сезонного гриппа происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут распространяться на расстояние до одного метра и инфицировать людей, находящихся поблизости, которые вдыхают их. Инфекция может также передаваться через руки, загрязненные вирусами гриппа. Для предотвращения передачи инфекции при кашле необходимо прикрывать рот и нос салфеткой и регулярно мыть руки.Период времени с момента инфицирования до развития болезни (инкубационный период) длится около 2 дней, но может варьироваться от 1 до 4 дней.Наиболее эффективным способом профилактики болезни является вакцинация. Вот уже более 60 лет используются безопасные и эффективные вакцины.- В рамках Нацкалендаря профилактических прививок обязательной ежегодной вакцинации против гриппа подлежит все детское население (дети с 6-месячного возраста, школьники, студенты), взрослые, работающим по отдельным профессиям и должностям (в медицинских и образовательных организациях, на транспорте, в коммунальной, социальной сфере, в государственных контрольных органах, организациях торговли, на вахте, в правоохранительных органах); лица старше 60 лет, лица, страдающим хроническими заболеваниями, лица, проживающие в организациях социального обслуживания населения, беременные, и лица, подлежащие призыву на военную службу.В связи с постоянной изменчивостью вирусов гриппа Всемирная организация здравоохранения осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин.- В настоящее время в России применяются трехвалентные и квадривалентные вакцины для профилактики гриппа.На прошлой неделе в Бурятию поступили трехвалентные вакцины «Совигрипп», «Флю М», квадривалентная вакцина «Ультрикс.квадри» для профилактики гриппа среди взрослого населения и «Ультрикс квадри» для профилактики гриппа среди детей. В начале сентября ожидается поставка вакцины «Совигрипп» для профилактики гриппа как среди детского, так и взрослого населения. Кроме того, из республиканского бюджета выделено 20 млн. рублей на иммунопрофилактику гриппа, приобретено 112 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс», которая поступит в сентябре-октябре для иммунизации взрослого населения. До конца ноября в республику поступит весь объем вакцины, запланированной для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок.Иммунизация подлежащего населения против гриппа уже началась. В 2024 году запланировано охватить вакцинацией 54% всего населения Бурятии: 154360 детей и 353860 взрослых.- Статистика доказывает, что применение прививки вдвое сокращают количество заболеваний гриппом. Также снижается риск возникновения осложнений у заболевших. В 80 % отмечена эффективность вакцины. После иммунизации 40% заболевших не требуется госпитализация по поводу пневмонии. Современные вакцины вызывают побочные реакции менее чем в 5 % случаев. Они безопасны и эффективны.Ни одна вакцина не вызывает такого количества осложнений, и осложнений тяжелых, как натуральная инфекция. Не следует бояться вакцинации, надо грамотно и серьезно относиться к этой важной мере защиты вашего здоровья!Фото: ru.freepik.com