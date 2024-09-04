Читинец поехал в Бурятию за мясом, но затарился коноплей

В начале сентября жителя Читы задержали на территории заказника с мешками конопли. По его рассказу он отправился в Бурятию чтобы купить мяса, но остановившись на природе не сдержался и насобирал запретной травки.

Как рассказали в МВД республики, в отношении подозреваемого в наркопреступлении 35-летнего жителя г. Читы следствием возбуждено уголовное дело.

- Мужчина с мешками конопли был задержан на территории заказника егерями днем 2 сентября и передан полицейским. По словам злоумышленника, он выехал в Мухоршибирский район для покупки мяса и в 2,5 километрах от села Подлопатки на особо охраняемой природной территории остановился на отдых. Во время сбора наркотического средства он и был замечен работниками заказника. Следователем у него изъято более 10 килограммов марихуаны, - рассказали в полиции республики.

Мужчина ранее не был судим и имеет место работы.

Фото: МВД РБ