Общество 04.09.2024 в 12:50

Читинец поехал в Бурятию за мясом, но затарился коноплей

С мешками травы он попался местным егерям
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Текст: Елена Кокорина
Читинец поехал в Бурятию за мясом, но затарился коноплей

В начале сентября жителя Читы задержали на территории заказника с мешками конопли. По его рассказу он отправился в Бурятию чтобы купить мяса, но остановившись на природе не сдержался и насобирал запретной травки.

Как рассказали в МВД республики, в отношении подозреваемого в наркопреступлении 35-летнего жителя г. Читы следствием возбуждено уголовное дело.

- Мужчина с мешками конопли был задержан на территории заказника егерями днем 2 сентября и передан полицейским. По словам злоумышленника, он выехал в Мухоршибирский район для покупки мяса и в 2,5 километрах от села Подлопатки на особо охраняемой природной территории остановился на отдых. Во время сбора наркотического средства он и был замечен работниками заказника. Следователем у него изъято более 10 килограммов марихуаны, - рассказали в полиции республики.
Мужчина ранее не был судим и имеет место работы.
Фото: МВД РБ

 

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с 4 по 10 сентября

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