Общество 04.09.2024 в 13:12
Жителям Бурятии рекомендовали портал о здоровье
Там можно найти много полезной информации
Takzdorovo.ru – официальный портал Министерства здравоохранения России, где можно найти актуальную информацию и полезные советы о том, как поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни.
Все материалы Портала созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтверждённую современными исследованиями.
Цель Портала — помочь гражданам искренне полюбить здоровый образ жизни, достичь физического и психологического благополучия. Портал станет надёжным источником информации и хорошей базой знаний для формирования здоровой, долгой и счастливой жизни.
С сервисами Портала достижение цели будет простым, понятным и, конечно, интересным!
Портал содержит:
• цели по формированию здоровых привычек;
• полезные калькуляторы;
• тесты состояния вашего здоровья;
• советы молодым родителям;
• советы для пожилых;
• информация о диспансеризации;
• календарь прививок;
• рекомендации по вкусному, доступному и здоровому питанию;
Все материалы Портала созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтверждённую современными исследованиями.
Цель Портала — помочь гражданам искренне полюбить здоровый образ жизни, достичь физического и психологического благополучия. Портал станет надёжным источником информации и хорошей базой знаний для формирования здоровой, долгой и счастливой жизни.
С сервисами Портала достижение цели будет простым, понятным и, конечно, интересным!
Портал содержит:
• цели по формированию здоровых привычек;
• полезные калькуляторы;
• тесты состояния вашего здоровья;
• советы молодым родителям;
• советы для пожилых;
• информация о диспансеризации;
• календарь прививок;
• рекомендации по вкусному, доступному и здоровому питанию;
• справочник заболеваний и др.
Тегиздоровье