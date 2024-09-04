Жителям Бурятии рекомендовали портал о здоровье

• справочник заболеваний и др.





Takzdorovo.ru – официальный портал Министерства здравоохранения России, где можно найти актуальную информацию и полезные советы о том, как поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни.Все материалы Портала созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтверждённую современными исследованиями.Цель Портала — помочь гражданам искренне полюбить здоровый образ жизни, достичь физического и психологического благополучия. Портал станет надёжным источником информации и хорошей базой знаний для формирования здоровой, долгой и счастливой жизни.С сервисами Портала достижение цели будет простым, понятным и, конечно, интересным!• цели по формированию здоровых привычек;• полезные калькуляторы;• тесты состояния вашего здоровья;• советы молодым родителям;• советы для пожилых;• информация о диспансеризации;• календарь прививок;• рекомендации по вкусному, доступному и здоровому питанию;