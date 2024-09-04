Общество 04.09.2024 в 13:12

Жителям Бурятии рекомендовали портал о здоровье

Там можно найти много полезной информации
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии рекомендовали портал о здоровье
Takzdorovo.ru – официальный портал Министерства здравоохранения России, где можно найти актуальную информацию и полезные советы о том, как поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни.

Все материалы Портала созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтверждённую современными исследованиями.

Цель Портала — помочь гражданам искренне полюбить здоровый образ жизни, достичь физического и психологического благополучия. Портал станет надёжным источником информации и хорошей базой знаний для формирования здоровой, долгой и счастливой жизни.

С сервисами Портала достижение цели будет простым, понятным и, конечно, интересным!

Портал содержит:

•    цели по формированию здоровых привычек;
•    полезные калькуляторы;
•    тесты состояния вашего здоровья;
•    советы молодым родителям;
•    советы для пожилых;
•    информация о диспансеризации;
•    календарь прививок;
•    рекомендации по вкусному, доступному и здоровому питанию;
•    справочник заболеваний и др.

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