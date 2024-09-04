Общество 04.09.2024 в 13:18
Бурундуки в Бурятии начали готовиться к зиме
Осенью они делают до 8 кг запасов еды
Текст: Елена Кокорина
В связи с приближением холодов, азиатские бурундуки начали делать запасы на зиму. О маленьких обитателях полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника рассказали в «Заповедном Подлеморье».
- У бурундуков высоко развит инстинкт запасания корма. Летом и в начале осени он делает до 8 кг запасов. Пищу переносит в защёчных мешочках и за один приём может унести до 10 грамм! Эти запасы он будет использовать в ненастные дни осенью и весной, а совсем скоро ему предстоит впасть в глубокую спячку.
Кадрами из жизни крохотного обитателя Давши поделился Фёдор Мартусов.