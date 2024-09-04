В Улан-Удэ открыли Зал героев СВО

3 сентября в День воинской славы в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Зала Героев. Там представлена фотогалерея участников спецоперации, получивших звание Герой Российской Федерации.Как сообщили в пресс-службе Хурала Бурятии, мероприятие проходило при большом представительстве общественных организаций, молодёжи и СМИ. В первых рядах стояли герои нашего времени - участники специальной военной операции. Открывали торжество члены правительства и парламента республики.От Народного Хурала выступил председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.- Все времена Бурятия славилась своими воинами, мужественными, отважными, доблестными защитниками Отечества. 15 наших земляков и военнослужащих - участников СВО удостоены высокого звания Герой Российской Федерации. Мы чтим память погибших воинов-героев. Бурятия гордится своими сынами-героями! - сказал парламентарий, отметив важность и значимость открытия памятного зала.Фото: Хурал Бурятии