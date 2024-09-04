Жители Бурятии заплатят свыше 10 млн за пожары в лесах

Свыше 10 млн рублей заплатят жители Бурятии за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах республики. Такая сумма сложилась из почти двух тысяч нарушений, зафиксированных лесными инспекторами за 8 месяцев 2024 года.

- Несмотря на стабильную лесопожарную обстановку, патрулирование территорий лесов республики продолжается. За прошедшие сутки организовано 105 рейдов, а с начала 2024 года было проведено 18 650 патрулирований. За 8 месяцев текущего года было выявлено 1 960 случаев нарушений, всего рассмотрено 611 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 10 246 800 рублей, - комментируют в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В РАЛХ напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим и находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

- Законопослушным гражданам ничего не грозит, мы определи места сбора дикоросов и валежника, а с 4 сентября откроется сезон сбора кедрового ореха. Важно, даже если вы посещаете разрешенную территорию леса соблюдать санитарную и пожарную безопасность, - пояснил заместитель руководителя РАЛХ Геннадий Буянтуев.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа. Его размер на физических лиц составляет от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч и на юридических лиц - от 600 тысяч до миллиона рублей.

Фото: РАЛХ