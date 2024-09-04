В Хурале торжественно встретили победителей чемпионата мира по хапсагаю

Отличившихся борцов торжественно встретили в Народном Хурале Бурятии.





«Никаких спорных моментов не было?», - спросил депутат Баир Гармаев. «Нет, не было», - ответил Сандан Гармаев. «Молодец! Чистая победа», - сказал депутат. Собравшиеся наградили победителя аплодисментами.





«Присоединяюсь ко всему сказанному, поздравляю ребят с хорошим результатом. В спорте основа – это дисциплина, тогда и будут результаты. Желаю, чтобы и по вольной борьбе стали чемпионами мира. Сегодня на вас равняется подрастающее поколение, что очень важно. Те, кто сегодня делают первые шаги в спортивном зале, видят вас. Дальнейших успехов! Хочу поблагодарить также ваших тренеров, которые вкладываются в вас, идут вместе с вами», - сказал депутат Хурала Александр Бардунаев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. Он сам является мастером спорта.





21-26 августа в столице Кыргызстана Бишкеке прошел первый в истории чемпионат мира по борьбе хапсагай (национальная якутская борьба). В необычном спортивном мероприятии приняла участие команда России. В ее составе было четыре спортсмена из Бурятии. По итогам схваток трое представителей республики поднялись на пьедестал почета. Борьба хапсагай схожа с бурятской национальной борьбой бухэ барилдаан, хотя, конечно, есть различия.Чемпионат собрал 160 спортсменов из 34 стран мира.Сангади Ульзетуев и Аюр Нимаев стали бронзовыми призерами чемпионата. Аюр - мастер спорта России по вольной борьбе, Сангади – мастер спорта России по борьбе сумо.А Сандан Гармаев стал абсолютным чемпионом (в весовой категории до 75 кг). Сандан является мастером спорта России по вольной борьбе и борьбе сумо.Тренером команды был Михаил Дамбиев.«Ребята ищут, где можно бороться. Конечно, есть ряд ограничений в чемпионатах мира, Европы, но тем не менее наши спортсмены участвуют, выезжают под разными флагами. Спортивная жизнь довольно короткая. В некоторых видах можно и до 50 лет соревноваться – по стрельбе из лука, шахматам, но в силовых видах есть ограничения» - отметил Баир Гармаев, заместитель председателя Народного Хурала, поздравив бурятских спортсменов.Сандан боролся в финале с сильным соперником из Якутии и одержал убедительную победу.«В ноги прошел, уронил», - рассказал абсолютный чемпион депутатам Хурала детали поединка. Кстати, среди парламентариев, которые собрались чествовать спортсменов, были люди, которые в свое время тоже серьезно занимались спортом.Спортсмены, пользуясь случаем, поблагодарили всех, кто поддерживал их, болел за них.«Чемпионат прошел на высшем уровне», - отметил Аюр Нимаев, который учится в БГСХА.«Спасибо за такую встречу, - поблагодарил Сангади Ульзетуев. – Мы надеялись, что все станем чемпионами, но мы рады, что из четырех спортсменов трое заняли места, в том числе, один из нас – абсолютный чемпион. Надеюсь, в будущем у нас будут чемпионы мира и по вольной борьбе».«Мы вас поддерживаем», - твердо заверил Баир Гармаев.Депутат Виталий Лыгденов, председатель комитета Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам молодежной политике, общественным и религиозным объединениям отметил, что стало хорошей традицией чествовать в стенах Народного Хурала отличившихся спортсменов, которые прославили не только себя, но и республику.«Специально под якутского чемпиона готовили пояс чемпиона. С бриллиантом, с национальными атрибутами. Они были уверены, что их земляк выиграет. Но Сандан отработал на сто процентов», - выступил он на встрече, говоря о гармаевской схватке.Виталий Лыгденов поблагодарил спортсменов за то, что они поднимают авторитет, имидж Республики Бурятия на просторах России и мира.«Теперь все знают, что буряты борются и в хапсагае, умеют, проявляют при этом свой дух. Из других стран посмотрели, что абсолютным чемпионом стал бурят. Это, конечно, дорогого стоит. Так держать! Поздравляю всех! Депутаты специально пришли отдать вам честь и уважение», - сказал депутат Лыгденов.В адрес спортсменов прозвучало много теплых слов.С добрыми пожеланиями обратились к спортсменам депутаты Владимир Ведерников, Бадмадоржо Жигжитов, Баир Цыренов. Вячеслав Дондоков.А известный предприниматель, меценат и депутат Хурала Геннадий Доржиев в своем выступлении подчеркнул, что Сандан Гармаев вошел историю, став сейчас абсолютным чемпионом на первом чемпионате мира по борьбе хапсагай. Он также сказал, что принял решение установить ребятам стипендию по 30 тыс. рублей в месяц на один спортивный сезон. Коллеги-депутаты ответили ему аплодисментами.Троим отличившимся спортсменам в ходе встречи были торжественно вручены в знак уважения синие хадаки, благодарственные письма, а также памятные подарки. Завершилась встреча общим фотографированием.Фото: «Номер один»