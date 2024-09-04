На улан-удэнцев оформили кредиты попросив их телефон для звонка

19-летний улан-удэнец с 9 классами образования применил по отношению к нескольким горожанам еще малознакомую мошенническую схему. Он просил у прохожих телефон, чтобы сделать лишь один звонок, а сам, буквально за минуту, оформлял на них кредит в десятки тысяч рублей.

Одним из потерпевших оказался 63-летний мужчина, подрабатывающий таксистом. Он обратился в полицию 2 сентября.

- Вечером 1 сентября ему поступила заявка: требовалось увезти двоих пассажиров с улицы Ключевской на улицу Терешковой. По пути один из парней попросил его телефон, чтобы позвонить, поскольку его мобильник разрядился. Рассчитавшись за поездку, молодые люди вышли, а на следующий день водитель обнаружил, что на него оформлен кредит на 50 тысяч рублей и списаны две тысячи личных средств, - рассказали в МВД республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний злоумышленник.

- Он объяснил, что увидев в чужом телефоне сообщения с банка и сведения об имеющейся на счете владельца сумме, с помощью мобильного банка перевел деньги другу. Затем, используя телефон потерпевшего, в результате несложных манипуляций получил доступ к его личному кабинету в банковском приложении на гаджете приятеля и впоследствии оформил на имя таксиста займ, - добавили в полиции.

В МВД отметили, что в конце августа следователем в суд были направлены три уголовных дела, фигурантом которых являлся подозреваемый. В одном из случаев он попросил у малознакомого парня, с которым во дворе играл в баскетбол, перевести ему пять тысяч рублей. Деньги обещал вернуть наличными, но, поднявшись за ними в квартиру, так и не возвратил. В двух других жертвами преступлений стали его приятель и прохожая женщина, у которых он попросил телефон для звонка, а в результате через мобильный банк похитил 40 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно.

- Подозреваемый имеет 9 классов основного общего образования, нигде не учится и не работает. Ранее был судим, в том числе, за мошенничество и вымогательство, - отметили в полиции.

Фото: loon.site