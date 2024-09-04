Общество 04.09.2024 в 15:03

В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства

Мошенники пишут смс от имени Галсана Дареева
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев предупредил о том, что мошенники создали фальшивый телеграм-канал с его именем и делают рассылку смс всем его знакомым.

- Дорогие друзья! Мошенники создали фальшивый аккаунт в Телеграм с моим именем. Отрабатывают по стандартной схеме, начиная свое сообщение с «Добрый день, Вам звонил такой-то? Сейчас позвонит ответственное лицо банка, финконтроля, ФСБ, полиции и т.п. Не ведитесь, пожалуйста, - призывает Дареев в своем обращении.

Напомним, ранее по той же схеме мошенники «отработали» Евгения Луковникова, Татьяну Быкову, Ивана Козырева и некоторых других представителей правительства Бурятии.

Фото: loon.site

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