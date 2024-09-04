Общество 04.09.2024 в 10:15

Студентов Бурятии приглашают на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Ведущие специалисты цифровой отрасли поделятся с ними своим опытом
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Текст: Иван Иванов
Студентов Бурятии приглашают на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи
250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран, которые пройдут отбор, получат возможность со 2 по 6 октября перенять опыт у ведущих специалистов цифровой отрасли и реализовать проекты, направленные на решение общественно полезных задач и развитие отечественного IT-сектора.

Основная тема Школы – это обеспечение психологической безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве. Структурно образовательный проект состоит из четырех блоков: стратегического, образовательного, проектного и карьерного.

Школа организована Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Партнерами стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Подробности можно прочитать на официальных страницах Молодежного цифрового омбудсмена и Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи в социальной сети ВКонтакте, мессенджере Telegram, а также на сайте проекта.

Отбор можно пройти до 9 сентября включительно по ссылке.

Фото: «Номер один»
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