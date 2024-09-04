Общество 04.09.2024 в 15:57

Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя

Их силы восстанавливают лепка поз и футбол
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя

В одном из местных чатов добровольцы из Бурятии рассказали о том, что им помогает прийти в себя после боя и восстановить силы. Как оказалось, в перерывах между основной служебной деятельностью они готовят для сослуживцев блюдо по традиционным рецептам своей национальной кухни.

Попробовать буузы собираются бойцы со всего подразделения. Однако дежурные повара замечают, что в топе любимых блюд у бойцов всё же остаются макароны по-флотски.

В свободное от боевых задач время, бойцы занимаются не только кухней, но и спортом. В футбол добровольцы гоняют с местными мальчишками, которые всегда норовят быть поближе к бойцам, чтобы услышать очередную фронтовую байку.

Фото: Номер один

 

Теги
СВО

Все новости

Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя
04.09.2024 в 15:57
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
04.09.2024 в 15:33
Россия построит ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
04.09.2024 в 15:05
В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства
04.09.2024 в 15:03
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
04.09.2024 в 14:50
На улан-удэнцев оформили кредиты попросив их телефон для звонка
04.09.2024 в 14:36
В Хурале торжественно встретили победителей чемпионата мира по хапсагаю
04.09.2024 в 14:25
Тысячи мигрантов могут выдворить из Бурятии
04.09.2024 в 13:58
Жители Бурятии заплатят свыше 10 млн за пожары в лесах
04.09.2024 в 13:53
В Улан-Удэ открыли Зал героев СВО
04.09.2024 в 13:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства
Мошенники пишут смс от имени Галсана Дареева
04.09.2024 в 15:03
На улан-удэнцев оформили кредиты попросив их телефон для звонка
Мало известную схему применил 19-летний парень
04.09.2024 в 14:36
В Хурале торжественно встретили победителей чемпионата мира по хапсагаю
Представители Бурятии хорошо выступили в национальной якутской борьбе
04.09.2024 в 14:25
Жители Бурятии заплатят свыше 10 млн за пожары в лесах
С начала года выявлено 2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности
04.09.2024 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru