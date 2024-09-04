Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя

В одном из местных чатов добровольцы из Бурятии рассказали о том, что им помогает прийти в себя после боя и восстановить силы. Как оказалось, в перерывах между основной служебной деятельностью они готовят для сослуживцев блюдо по традиционным рецептам своей национальной кухни.

Попробовать буузы собираются бойцы со всего подразделения. Однако дежурные повара замечают, что в топе любимых блюд у бойцов всё же остаются макароны по-флотски.

В свободное от боевых задач время, бойцы занимаются не только кухней, но и спортом. В футбол добровольцы гоняют с местными мальчишками, которые всегда норовят быть поближе к бойцам, чтобы услышать очередную фронтовую байку.

Фото: Номер один