В центре Улан-Удэ заменили делиниаторы

В центре Улан-Удэ на ул. Ерабанова установили новые дорожные делиниаторы – рядом с «Домом быта» и возле отеля «Байкал Плаза».«Новые устройства более качественные, их не так просто сломать. При касании автомобилем делиниатор гнется, а не отлетает, как было ранее», - сообщает Комбинат по благоустройству.Дорожные делиниаторы используют для разделения полос движения автотранспорта, для более удобной понятной навигации на дорогах.Фото: мэрия Улан-Удэ