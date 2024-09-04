Общество 04.09.2024 в 16:19

В центре Улан-Удэ заменили делиниаторы

Новые – более надежные, их сложнее сломать, сообщили в мэрии
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ заменили делиниаторы
В центре Улан-Удэ на ул. Ерабанова установили новые дорожные делиниаторы – рядом с «Домом быта» и возле отеля «Байкал Плаза».

«Новые устройства более качественные, их не так просто сломать. При касании автомобилем делиниатор гнется, а не отлетает, как было ранее», - сообщает Комбинат по благоустройству.

Дорожные делиниаторы используют для разделения полос движения автотранспорта, для более удобной понятной навигации на дорогах.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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