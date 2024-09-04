Общество 04.09.2024 в 17:02

Распродажу квартир в центре Улан-Удэ могут начать уже в этом году

Стоимость жилья в новостройках пока не известна
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Текст: Андрей Константинов
Распродажу квартир в центре Улан-Удэ могут начать уже в этом году
Продажа квартир в домах, которые построят в центре Улан-Удэ, может начаться в конце этого года. Об этом сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров. По словам чиновника, к этому сроку застройщик планирует получить разрешительные документы на строительство первых домов. Как только это произойдёт, будет дан старт продажам. Тогда же станет известна и стоимость жилья.
 
- Уже к концу года можно будет понять сколько будут стоить квартиры. Осталось совсем немного времени, - сказал Зана Тумуров.

Напомним, в рамках комплексного развития территорий в центре Улан-Удэ будет возведено почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Застройщиком выступает «Пик Байкала» - «дочка» компании «Пик», крупнейшего российского девелопера.

Сейчас застройщик разрабатывает проект трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный». Строительство двух из них по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина планируется начать уже в этом году. Это произойдёт после того, как старые и аварийные дома будут полностью расселены и демонтированы, а проект пройдёт экспертизу.

По проекту новые ЖК состоят из нескольких секций: первый комплекс — из трёх секций, второй — из четырёх, а третий — из шести. Количество этажей в домах варьируется от 5 до 16. Этажность будет снижаться по направлению к набережной, чтобы обеспечить видовые раскрытия на Одигитриевский собор и объекты культурного наследия.

Между секциями расположатся одноэтажные пристрои с коммерческими помещениями и квартирами со стороны дворовой территории.

Квартиры в новых домах будут иметь разные площади: от студий в 21 квадратный метр до трёхкомнатных квартир в 80 квадратных метров.

Фото: Управление комплексного развития территорий
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строительство недвижимость

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