Общество 04.09.2024 в 17:02
Распродажу квартир в центре Улан-Удэ могут начать уже в этом году
Стоимость жилья в новостройках пока не известна
Текст: Андрей Константинов
Продажа квартир в домах, которые построят в центре Улан-Удэ, может начаться в конце этого года. Об этом сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров. По словам чиновника, к этому сроку застройщик планирует получить разрешительные документы на строительство первых домов. Как только это произойдёт, будет дан старт продажам. Тогда же станет известна и стоимость жилья.
- Уже к концу года можно будет понять сколько будут стоить квартиры. Осталось совсем немного времени, - сказал Зана Тумуров.
Напомним, в рамках комплексного развития территорий в центре Улан-Удэ будет возведено почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Застройщиком выступает «Пик Байкала» - «дочка» компании «Пик», крупнейшего российского девелопера.
Сейчас застройщик разрабатывает проект трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный». Строительство двух из них по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина планируется начать уже в этом году. Это произойдёт после того, как старые и аварийные дома будут полностью расселены и демонтированы, а проект пройдёт экспертизу.
По проекту новые ЖК состоят из нескольких секций: первый комплекс — из трёх секций, второй — из четырёх, а третий — из шести. Количество этажей в домах варьируется от 5 до 16. Этажность будет снижаться по направлению к набережной, чтобы обеспечить видовые раскрытия на Одигитриевский собор и объекты культурного наследия.
Между секциями расположатся одноэтажные пристрои с коммерческими помещениями и квартирами со стороны дворовой территории.
Квартиры в новых домах будут иметь разные площади: от студий в 21 квадратный метр до трёхкомнатных квартир в 80 квадратных метров.
Фото: Управление комплексного развития территорий
- Уже к концу года можно будет понять сколько будут стоить квартиры. Осталось совсем немного времени, - сказал Зана Тумуров.
Напомним, в рамках комплексного развития территорий в центре Улан-Удэ будет возведено почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Застройщиком выступает «Пик Байкала» - «дочка» компании «Пик», крупнейшего российского девелопера.
Сейчас застройщик разрабатывает проект трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный». Строительство двух из них по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина планируется начать уже в этом году. Это произойдёт после того, как старые и аварийные дома будут полностью расселены и демонтированы, а проект пройдёт экспертизу.
По проекту новые ЖК состоят из нескольких секций: первый комплекс — из трёх секций, второй — из четырёх, а третий — из шести. Количество этажей в домах варьируется от 5 до 16. Этажность будет снижаться по направлению к набережной, чтобы обеспечить видовые раскрытия на Одигитриевский собор и объекты культурного наследия.
Между секциями расположатся одноэтажные пристрои с коммерческими помещениями и квартирами со стороны дворовой территории.
Квартиры в новых домах будут иметь разные площади: от студий в 21 квадратный метр до трёхкомнатных квартир в 80 квадратных метров.
Фото: Управление комплексного развития территорий