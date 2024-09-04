Общество 04.09.2024 в 17:21

В Бурятии строительство Дома культуры серьезно отстает от графика

Власти пригрозили расторгнуть контракт с подрядчиком
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии строительство Дома культуры серьезно отстает от графика
Исполняющий обязанности зампреда правительства Бурятии Евгений Луковников совместно с чиновниками Управления капитального строительства посетил Кяхтинский район. Он проверил строительство социальных объектов, включая Дом культуры в Кяхте, где наблюдается серьёзное отставание от графика.

Как сообщили в Минстрое Бурятии, возведение Дома культуры в Кяхте стартовало в начале прошлого года. Объект должен быть сдан до конца этого года, но сейчас объект готов лишь на 45%. Зампред поручил подрядчику ускориться, закрыть тепловой контур и смонтировать кровлю до наступления минусовых температур.

«Если в течение месяца подрядчик не активизирует работы, с ним могут расторгнуть контракт. Такое решение принято в ходе рабочей поездки», - сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.

Также дано поручение в короткие сроки провести корректировку проектной документации по отделке фасада здания для сохранения исторического облика Кяхты.

Фото: Минстрой Бурятии
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