В Бурятии строительство Дома культуры серьезно отстает от графика

Исполняющий обязанности зампреда правительства Бурятии Евгений Луковников совместно с чиновниками Управления капитального строительства посетил Кяхтинский район. Он проверил строительство социальных объектов, включая Дом культуры в Кяхте, где наблюдается серьёзное отставание от графика.Как сообщили в Минстрое Бурятии, возведение Дома культуры в Кяхте стартовало в начале прошлого года. Объект должен быть сдан до конца этого года, но сейчас объект готов лишь на 45%. Зампред поручил подрядчику ускориться, закрыть тепловой контур и смонтировать кровлю до наступления минусовых температур.«Если в течение месяца подрядчик не активизирует работы, с ним могут расторгнуть контракт. Такое решение принято в ходе рабочей поездки», - сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.Также дано поручение в короткие сроки провести корректировку проектной документации по отделке фасада здания для сохранения исторического облика Кяхты.Фото: Минстрой Бурятии