Общество 05.09.2024 в 10:09

Недропользователей в Бурятии оштрафуют за слив отходов в почву

Они заплатят всего по 10 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Недропользователей в Бурятии оштрафуют за слив отходов в почву

В Окинском районе Бурятии две организации оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства. Недропользователи сливали отходы в почву и причиняли другой вред окружающей среде.

- Установлено, что двумя предприятиями ненадлежаще организовано хранение отходов. Ими допускалось размещение на земле использованных бочек для нефтепродуктов и тары из-под смазочных материалов. При этом временные площадки для хранения отходов производства были не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра. Отходы, которые образовывались при эксплуатации кухни и бани, сливались на почву, емкость для их накопления отсутствовала. На производственном участке отходы производства и потребления сжигались в металлических бочках, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим прокурор района внес руководителям предприятий представления. Нарушения закона были устранены.

- По постановлению прокурора два ответственных должностных лица предприятий привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Им назначены штрафы в размере 10 тыс. рублей каждому.

Фото: loon.site

 

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природа недропользование

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