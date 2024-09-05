Недропользователей в Бурятии оштрафуют за слив отходов в почву

В Окинском районе Бурятии две организации оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства. Недропользователи сливали отходы в почву и причиняли другой вред окружающей среде.

- Установлено, что двумя предприятиями ненадлежаще организовано хранение отходов. Ими допускалось размещение на земле использованных бочек для нефтепродуктов и тары из-под смазочных материалов. При этом временные площадки для хранения отходов производства были не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра. Отходы, которые образовывались при эксплуатации кухни и бани, сливались на почву, емкость для их накопления отсутствовала. На производственном участке отходы производства и потребления сжигались в металлических бочках, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим прокурор района внес руководителям предприятий представления. Нарушения закона были устранены.

- По постановлению прокурора два ответственных должностных лица предприятий привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Им назначены штрафы в размере 10 тыс. рублей каждому.

Фото: loon.site