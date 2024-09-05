Ремонтник в Улан-Удэ подрабатывал воровством стеклопакетов

К уголовной ответственности будет привлечен 27-летний улан-удэнец, попытавшийся заработать на краже стеклопакетов со строящихся домов. Занимаясь ремонтом домов в частном секторе, он решил начать подрабатывать и воровством.

- Весной он снял 5 пластиковых окон в строящемся доме в СНТ «Энергостроитель». Ночью он вывез их на нанятом автомобиле и за 30 тысяч рублей продал проживающему в садовом товариществе малознакомому мужчине . Между тем, хозяйка дома оценила их стоимость в 98 тысяч рублей. О краже она узнала, приехав в очередной раз проверить сохранность имущества, - рассказали в МВД республики.

Вторая попытка заработать таким же образом пошла у него не по плану.

- В одну из ночей злоумышленник проник на территорию строящегося дома в ДНТ «Олимпийский», откуда демонтировал 6 пластиковых окон. Окна он сложил в ограде у выхода на улицу и пошел искать машину для их транспортировки. Однако, когда автомобиль подъехал, в доме соседа неподалеку загорелся свет. Боясь быть уличенным, подозреваемый скрылся. А сосед, почувствовав неладное и обнаружив подготовленные к краже стеклопакеты, позвонил хозяйке, - добавили в полиции.

Похититель уже задержан и во всем признался. Украденные стеклопакеты изъяты и возвращены владелице.

Заведены уголовные дела. Идет расследование.

Фото: loon.site