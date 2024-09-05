Праздник золотой осени прошел в 40-х кварталах Улан-Удэ

Праздник организовали активисты Центра добрых дел и досуга, открытого весной этого года при поддержке предпринимателя Алексея Бадмаева. Они помогают воинам СВО, делая для них маскировочные изделия и экипировку, занимаются творчеством, обмениваются хорошими книгами в рамках проекта «Книжная полка», изучают родословные, проводят мероприятия для жителей 40-х кварталов.





В 40-х кварталах Улан-Удэ прошел яркий праздник, посвященный наступлению золотой осени – традиционно щедрой на дары природы, вдохновляющей на творчество. На спортивной площадке во дворе по ул. Жердева, 98 аниматоры провели развлекательную программу для детей. А взрослые приняли участие в конкурсах на лучший осенний букет, самый большой овощ и самую оригинальную домашнюю консервацию.