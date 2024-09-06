Общество 06.09.2024 в 09:14

Иркутянин с пистолетом попался полиции Бурятии на вокзале

Оружие без документов он носит с собой уже 30 лет
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Текст: Елена Кокорина
Иркутянин с пистолетом попался полиции Бурятии на вокзале

Накануне житель Иркутской области был задержан транспортной полицией Бурятии с пистолетом и патронами. Как оказалось, мужчина купил оружие еще 30 лет назад и носит его для самообороны.

- Оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли на входном контроле вокзала станции Северобайкальск. Владелец 64-летний житель Иркутского района пояснил, что изъятый пистолет Макарова, 2 магазина и 33 патрона купил в 1994 году в Москве у неизвестного мужчины для самообороны. Разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия не имеет, - рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.

Следователем Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Кголовное дело направлено в Северобайкальский суд. Мужчине может грозить до 4-х лет лишения свободы.

Фото: Транспортная полиция Северобайкальска

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