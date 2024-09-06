В Бурятии заинтересовались водителем-наркоманом

Жителя Иволгинского района Бурятии накануне лишили водительских прав. Прокуратура узнала о его заболевании связанным с наркозависимостью.

- Установлено, что мужчина имеет водительское удостоверение на право управления автомобилем, но при этом состоит на учете у врача-нарколога в связи с наличием наркотической зависимости. Он страдает заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия у лица права на управление автомобилем. Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Фото: loon.site