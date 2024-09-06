Жительница Бурятии отметила 102-летие

Жительница Селенгинского района Васса Алейник вчера отметили свой 102-й день рождения.Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Васса Павловна родилась 5 сентября 1922 года в селе Лапшиново Джидинского района. Посвятила свою жизнь медицине и труду на благо людей. Работала акушеркой в роддоме поселка Новоселенгинск. После выхода на пенсию продолжила трудиться в женской консультации.За свою долгую и плодотворную работу Васса Павловна была награждена многими медалями и грамотами.Сегодня у неё большая и любящая семья — 10 внуков и 21 правнук, которые гордятся своей мудрой и замечательной бабушкой.В числе прочих именинницу поздравил и глава Селенгинского района Станислав Гармаев.Фото: «Селенга-инфо.24/7»