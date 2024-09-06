Общество 06.09.2024 в 10:39

Два офицера из Бурятии погибли в боях на Донбассе

Чингис Огзонов и Иван Мархеев служили в 11-й десантно-штурмовой-бригаде
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Текст: Андрей Константинов
Два офицера из Бурятии погибли в боях на Донбассе
Иван Мархеев (слева) и Чингис Огзонов (справа). Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7», «Ока-инфо.24/7»
В Бурятии на выходные пройдут прощания с двумя офицерами, погибшими в ходе спецоперации. 7 сентября в Мухоршибирском районе простятся с младшим лейтенантом Иваном Мархеевым, а 8 сентября в Окинском районе – с лейтенантом Чингисом Огзоновым. Оба они служили в 11-й гвардейской десантно-штурмовой-бригаде.

Как сообщил вайбер-чат «Ока-инфо.24/7», Чингис Огзонов родился в селе Орлик 10 апреля 1991 года. Окончил 11 классов Сорокской средней школе. Занимался вольной борьбой, был честным и принципиальным, надежным и добрым другом. После окончания школы поступил в Бурятский государственный университет на специальность «Геология».

После завершения обучения в 2013 году был призван на срочную службу, где подписал контракт и навсегда связал свою жизнь с Вооруженными силами. В ходе службы был не раз награжден, в том числе медалью за участие в военной операции в Сирии. В спецоперации Чингис принимал участие с первых дней.

Гвардии лейтенант, командир взвода гаубичного-артиллерийского дивизиона Чингис Огзонов погиб 27 августа 2024 года. За проявленные доблесть и героизм награждён орденом Мужества посмертно. Дома у него остались жена, сын, дочь, родители, брат и сестра.

Иван Мархеев родился 18 сентября 1989 года в улусе Галтай. С самого детства он отличался позитивным настроем и был душой компании. В 2006 году окончил Галтайскую среднюю школу, активно участвовал в спортивной жизни села и района, проявив себя на соревнованиях по волейболу и спортивному ориентированию. Его энергия и доброжелательность вдохновляли окружающих, он всегда был готов поддержать и помочь друзьям.

После окончания срочной службы в 2010 году создал семью. В 2013 году подписал контракт и продолжил служить в 11-й гвардейской десантно-штурмовой-бригаде. 16 декабря 2023 года получил звание младшего лейтенанта.

За время службы был отмечен медалями, а в 2022 году Ивану вручили орден Мужества.

Командир десантно-штурмового взвода Иван Мархеев погиб 24 августа 2024 года. Дома у него остались жена, трое детей, мать, отец, сестра и брат.

«Иван проявил себя не только как военный, но и как человек с большим сердцем. В сердцах и памяти родных, близких и друзей он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком. Его улыбка и сияющие глаза излучали добро и свет. Вокруг него всегда было много друзей, он был настоящим товарищем, отзывчивым и верным другом», - пишет о погибшем офицере вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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