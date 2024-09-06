Общество 06.09.2024 в 10:38

В центре Улан-Удэ безработные украли сыр, кофе и шоколадную пасту

Следы преступления они замели – съели
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ безработные украли сыр, кофе и шоколадную пасту

Советский районный суд Улан-Удэ признал виновными в краже двоих безработных мужчин. Им придется понести наказание за 6 пачек сыра, три банки кофе и банку шоколадной пасты, которые они украли и съели.

Из материалов дела следует, что в одном из магазинов в центре Улан-Удэ они похитили продукты питания на сумму 1602 рубля, после чего беспрепятственно покинули торговое заведение.

- Похищенные продукты, с их слов, они в последующем съели. Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения, в связи с чем их личности были установлены. В судебном заседании подсудимые не отрицали своей причастности к хищению из магазина, однако сказали, что заранее не договаривались о совместной краже и просили исключить из квалификации содеянного указание на наличие предварительного сговора между ними и совершение преступления группой лиц. Просили их оправдать, - рассказали в Советском городском суде.

Между тем суд пришел к выводу о несостоятельности версии подсудимых, поскольку действия подсудимых носили согласованный и очевидный для каждого из них характер. Это подтвердила запись камер видеонаблюдения. Более того, при даче первоначальных показаний подсудимые не отрицали наличия предварительного сговора.

- При назначении наказания суд учел, что подсудимые нигде не работали, иждивенцев не имели, а также то, что один из них уже был неоднократно судим за аналогичные хищения из магазинов. В итоге ранее судимому мужчине назначено 6 месяцев лишения свободы к колонии-поселении. Второму суд назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ, - добавили в суде.

Фото: loon.site

 

 

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