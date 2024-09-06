Общество 06.09.2024 в 10:52

В Бурятии будут готовить цифровых инженеров

Соглашение об этом подписали Алексей Цыденов и глава Сбербанка Герман Греф
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут готовить цифровых инженеров
На Восточном экономическом форуме председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в республике откроют кампус «Школы 21», которая начнёт готовить для региона квалифицированных ИТ-специалистов.

- Для «Школы 21» предоставляем пространство в Бурятском центре креативных индустрий, который сейчас строим. Также обсудили с Германом Оскаровичем детали будущего кампуса школы, чтобы создать для учеников лучшие условия обучения. Уверен, что поддержка и опыт наших партнёров из Сбера помогут нам ускорить цифровое развитие Бурятии, а для нашей талантливой молодежи - новые возможности становиться лучшими цифровыми инженерами, - отметил глава Бурятии.

Также стороны планируют развивать программы подготовки специалистов ИТ-сферы, внедрять современные технологии и платформенные решения в работу образовательных учреждений, обмениваться лучшими практиками и экспертизой в ИТ и проводить совместные мероприятия в этой сфере.

- Наша «Школа 21» уже шесть лет готовит лучших ИТ-специалистов по методике «равный равному». Школа активно масштабируется по всей стране. Для нас это возможность вырастить цифровых инженеров, которые возглавят цифровизацию своих регионов и России в целом. А для участников школы — уверенность в будущем, интересные и амбициозные задачи, работа в кругу профессионалов своего дела. Очень рад, что Бурятия подтвердила готовность присоединиться к проекту, - заявил Герман Греф.

Напомним, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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ВЭФ соглашение сбербанк

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