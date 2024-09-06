74-летняя улан-удэнка продала машину и осталась без денег

В Улан-Удэ пенсионерка лишилась денег, вырученных с продажи машины. Мошенница, которая представилась сотовым оператором сообщила 74-летней женщине о реорганизации компании и перевела с ее счетов 765 тысяч рублей.

2 сентября пожилая женщина обратилась в полицию.

- В телефонном звонке лже-работница сотовой организации уведомила, что компания, абонентом которой является пенсионерка, проходит реорганизацию и меняет свое название. Сотрудниками проводится работа по переводу клиентов, а в случае его неосуществления сим-карта пользователя будет заблокирована. Девушка отметила, что процедуру можно провести в режиме онлайн, но для этого необходимо выполнить на телефоне ряд несложных манипуляций и отложить его в сторонку, - рассказали в полиции республики.

В итоге, мошенники установили на телефон пенсионерки программу удаленного доступа и перевели со счетов более 765 тысяч рублей, вырученных с продажи машины.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: loon.site



