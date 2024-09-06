Лётчик из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе

С 11 по 13 сентября в Московской области пройдёт Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2024». Бурятию на нем представит призёр 2023 года – Александр Скосырский, лётчик-наблюдатель Баргузинского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Уже в 10 раз конкурс объединит лучших представителей профессии из России и Белоруссии. Бороться за звание лучшего будут 24 конкурсанта.

- Участникам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку, умение применять лесопожарное оборудование, знания по ориентированию на местности, а также преодолеть полосу препятствий. Этапы соревнований приближены к реальным условиям, с которыми сталкиваются специалисты при тушении лесных пожаров, - рассказали в Авиалесохране республики.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Александр принимал участие во Всероссийском конкурсе впервые и смог занять 3 место.

Фото: Авиалесохрана Бурятии