Общество 06.09.2024 в 11:36

Лётчик из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе

Он поборется за звание лучшего лесного пожарного
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Лётчик из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе

С 11 по 13 сентября в Московской области пройдёт Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2024». Бурятию на нем представит призёр 2023 года – Александр Скосырский, лётчик-наблюдатель Баргузинского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Уже в 10 раз конкурс объединит лучших представителей профессии из России и Белоруссии. Бороться за звание лучшего будут 24 конкурсанта.

- Участникам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку, умение применять лесопожарное оборудование, знания по ориентированию на местности, а также преодолеть полосу препятствий. Этапы соревнований приближены к реальным условиям, с которыми сталкиваются специалисты при тушении лесных пожаров, - рассказали в Авиалесохране республики.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Александр принимал участие во Всероссийском конкурсе впервые и смог занять 3 место.

Фото: Авиалесохрана Бурятии

 

 

Теги
летчик

Все новости

Атомная станция может появится поблизости от Бурятии
06.09.2024 в 12:40
Замена опоры вызвала пробку в центре Улан-Удэ
06.09.2024 в 12:29
В Бурятию прибыл федеральный министр
06.09.2024 в 12:07
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
06.09.2024 в 12:03
БАМ сделают двухпутным и полностью электрифицируют
06.09.2024 в 11:54
В Улан-Удэ пожарные спасли от огня маму с ребенком
06.09.2024 в 11:43
Лётчик из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе
06.09.2024 в 11:36
74-летняя улан-удэнка продала машину и осталась без денег
06.09.2024 в 11:20
Бурятия будет расширять сотрудничество с Алтайским краем
06.09.2024 в 11:11
В Улан-Удэ автомобиль снес фонарный столб
06.09.2024 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Замена опоры вызвала пробку в центре Улан-Удэ
Движение затруднено со стороны Левого берега
06.09.2024 в 12:29
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Сдать ее планируют уже в следующем году
06.09.2024 в 12:03
74-летняя улан-удэнка продала машину и осталась без денег
Пенсионерку взяли в оборот мошенники
06.09.2024 в 11:20
В Бурятии будут готовить цифровых инженеров
Соглашение об этом подписали Алексей Цыденов и глава Сбербанка Герман Греф
06.09.2024 в 10:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru