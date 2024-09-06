В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей

В Курумканском районе Бурятии продолжается строительство поликлиники, стоимостью один миллиард рублей. Часть здания, состоящего из нескольких корпусов уже построена и сдать объект планируется в конце 2025 года.

Как рассказали в минстрое республики, по проекту медучреждение состоит из четырёх разноэтажных блоков, включая взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание.

- Первые два блока будут одноэтажными, их каркас уже готов. В третьем блоке, состоящем из трёх этажей, началось армирование колонн третьего этажа. В четвёртом блоке устанавливают перекрытия первого этажа, - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

До конца года подрядчик планирует выполнить монтаж пожарных резервуаров, добавили в минстрое.

Фото: минстрой Бурятии