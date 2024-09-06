Общество 06.09.2024 в 12:29

Замена опоры вызвала пробку в центре Улан-Удэ

Движение затруднено со стороны Левого берега
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Текст: Андрей Константинов
Замена опоры вызвала пробку в центре Улан-Удэ
На ул. Борсоева в Улан-Удэ, где сейчас специалисты «Горсвета» меняют опору уличного освещения, обрадовалась большая пробка. Движение затруднено со стороны Левого берега в сторону центра города.

Напомним, сегодня ночью на ул. Борсоева автомобиль сбил металлическую опору. Для её восстановления пришлось перекрыть две полосы движения. В «Горсвете» обещали завершить работы до 15 часов.

Фото: Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ
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