Общество 06.09.2024 в 12:53

Однорукий уголовник ограбил работницу кафе в Улан-Удэ

Он украл ее телефон
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Текст: Елена Кокорина
Однорукий уголовник ограбил работницу кафе в Улан-Удэ

30-летняя работница кафе осталась без телефона, пока занималась уборкой заведения. Как показали камеры видеонаблюдения, оставленный ненадолго телефон соблазнил однорукого бывшего уголовника.

Заявление в полицию от потерпевшей поступило утром 1 сентября.

- Как рассказала женщина, утром она протирала столы в заведении, а телефон, стоимостью 20 тысяч рублей, оставила на комоде около барной стойки. Неизвестный украл его. Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели мужчину, расплатившегося в кафе банковской картой. У него отсутствовала кисть руки, - рассказали в полиции республики.

Установив держателя счёта, стало ясно, что ранее гражданин доставлялся в полицию и несколько лет назад был судим за кражи. Травму он получил, работая на пилораме.
- Также было установлено, что злоумышленник проживает в Прибайкальском районе и ежедневно приезжает на работу в Улан-Удэ, так как занимается ремонтом квартир. При очередной поездке домой на вокзале он был задержан сотрудниками полиции. Похищенный телефон у него изъят.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото: loon.site

 

 

 

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