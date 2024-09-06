Общество 06.09.2024 в 13:11

В Бурятии с поличным задержали сборщиков марихуаны

Двое сельчан собирали траву в поле
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с поличным задержали сборщиков марихуаны

В Иволгинском районе Бурятии оперативники задержали сборщиков конопли. Двое сельчан были пойманы с поличным, когда находились в поле и дергали запретную траву.

Мужчины были замечены полицейскими на поле в полутора километрах от с. Нижняя Иволга ночью 5 сентября.

- Двое приятелей из села Гурульба – 27 и 39 лет – не стали отпираться от факта сбора наркотического средства, но отказались от освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ. В связи с этим в отношении них были составлены административные протоколы. В присутствии двух понятых у них изъято два мешка марихуаны. Общий ее вес составил около 3,5 килограммов, - рассказали в МВД республики.
Ранее к уголовной ответственности мужчины не привлекались. Нигде не работают. Возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site

 

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