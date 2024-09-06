Красную икру из Бурятии разрешат вывозить в неограниченном количестве

Росрыболовство предложило бессрочно ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО. Такую меру предлагается распространить на все дальневосточные субъекты, кроме Бурятии и ЕАО.

С 1 ноября 2022 года на Камчатке реализуется эксперимент, запрещающий авиаперевозку икры непромышленного изготовления объемом более 10 кг на одного пассажира за один рейс, сообщает издание «Коммерсантъ».

- Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо воздушного транспорта, есть еще и водный. Поэтому сейчас у нас есть идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов, - рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Дальневосточном экономическом форуме.

Согласно подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, за первые пять месяцев 2024 года в России было произведено 639 тонн лососевой икры. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. Увеличилось производство черной икры – в первом квартале оно выросло на 41,5%, до 20,5 тонны относительно аналогичного периода прошлого года.

Фото: loon.site